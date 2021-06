Tampa izenačila v finalu vzhoda

Hokejisti moštva Tampa Bay Lightning so davi v drugi tekmi polfinala lige NHL premagali New York Islanders s 4:2 in izid v zmagah poravnali na 1:1. Moštvi v boju za finale letošnjega Stanleyjevega pokala igrata na štiri zmage. V drugem polfinalu Las Vegas vodi proti Montrealu z 1:0.