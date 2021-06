V Stari vasi pri Krškem bodo v prihodnjih letih prenovili nekdanje vojaško črpališče letalskega goriva za potrebe letališča v Cerkljah ob Krki. Danes povsem zapuščeno zemljišče je v 71-odstotni lasti ministrstva Republike Slovenije za obrambo (MORS), 21-odstotna solastnica pa je Termoelektrarna Brestanica. Včeraj sta tako minister Matej Tonin in prvi mož termoelektrarne Tomislav Malgaj v Brestanici podpisala sporazum o sodelovanju pri naložbi, ki je del druge faze obnove cerkljanskega letališča, s katero rešujejo predvsem vprašanje oskrbe z letalskim gorivom.

Najprej z vlakom, nato po cesti

»Z naložbami v prvi fazi smo prišli do urejenega in z vsemi potrebnimi aparaturami opremljenega letališča. V drugi fazi pa je črpališče Stara vas ena ključnih naložb za zagotovitev potrebnega goriva za vsa letala. Cerkljansko letališče naj bi bilo namenjeno tudi Natovim letalom za prečrpavanje oziroma dodatno dobavo goriva. Zato je ta zmogljivost za nas izjemno pomembna,« je dejal Tonin.

Črpališče v Stari vasi je bilo zgrajeno pred več desetletji za potrebe tedanje vojske oziroma države, zato je tehnologija popolnoma zastarela in jo bo treba temeljito obnoviti v skladu s standardi Nata. »Iskali smo partnerja, ki že ima tovrstno znanje, in tu smo se našli s TEB, ki bo pomagala predvsem z znanjem in osebjem, da bo črpališče ustrezno delovalo, ministrstvo pa bo poskrbelo, da črpališče postavimo na nov, višji nivo in ga potem tudi predamo v uporabo,« dodaja Tonin.

Gorivo za letala bo prispelo po železnici do črpališča v Stari vasi, nato pa s cisternami po cesti do 15 kilometrov oddaljenega letališča Cerklje. Ena od možnosti, o kateri so razmišljali na ministrstvu, je bil tudi kerozinovod, vendar so njihovi izračuni pokazali, da bi morali imeti v tem primeru res velikansko porabo goriva. Gradnja kerozinovoda bi bila torej popolnoma neekonomična, je povedal Tonin.