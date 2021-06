Konec 80. let je Staroljubljansko društvo s Primožem Lorenzem in somišljeniki začelo oživljati takrat dokaj zapuščeni del starega mestnega jedra z nastopi glasbenikov. Iz tega je nastal tudi Imago Sloveniae. Tradicijo koncertov v starem mestnem jedru bodo nadaljevali tudi letos. Otvoritveni koncert festivala bo na Kongresnem trgu z nastopom Simfoničnega orkestra Slovenskega narodnega gledališča Maribor. Kot je povedal umetniški in glasbeni direktor Opere in Baleta SNG Maribor Simon Krečič, bodo občinstvu predstavili svoj najbolj znani repertoar z najboljšim aktivnim delom ansambla SNG Maribor.

Izbor letošnjih nastopajočih na festivalu je mednaroden. Tako bosta v Šivci živeča glasbenika Maja Lisac Barroso in Marcelo Nisinman izvedla koncert, posvečen obletnici rojstva mojstra tanga Astorja Piazzolle. Nastopil bo tudi italijanski Kvartet Chagall, iz Avstrije pa bodo na koncertne odre v Stari Ljubljani prišli Kvartet Auner in Trio Akk:zent z Bratkom Bibičem & Dedley Woodleybears. Med drugimi bodo koncertirali tudi flavtistka Katarina Šantl Zupan, mlada jazzovska pevka Ana Čop, Milan Stanislavljević s kvartetom in zasedba ZZ Quartet.

Vrhunski glasbeniki pa bodo v okviru festivala nastopali tudi zunaj slovenske prestolnice – Berlinski pihalni oktet bo denimo nastopil v Piranu. Kot pravi direktor ustanove Imago Janoš Kern, je temeljna ideja festivala z gostovanjem oživljati prizorišča koncertov – gradove, stara mestna jedra, cerkve, muzeje, torej najlepše primerke kulturne dediščine v Sloveniji.

Vsi dogodki znotraj festivala so brezplačni, saj po besedah Janoša Kerna to prispeva h kulturni vzgoji občinstva: »Le vrhunski umetniki, kot so predstavljeni na festivalu, lahko prepričajo publiko, da je smiselno spremljati zahtevnejše umetniške vsebine.«

Festival se bo zaključil s tridnevno tradicionalno Nočjo v Stari Ljubljani med 26. in 28. avgustom, ki bo potekala na različnih lokacijah starega mestnega jedra.