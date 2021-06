Prednjači predvsem masovni prevoz med velikimi metropolami s hitrimi vlaki. V državi na trgu tekmuje sedem velikih železniških prevoznikov, ki pokrivajo večino japonske železniške infrastrukture. Ostale tire vodijo državna podjetja in lokalne oblasti. V vse to pa je vštetih devet podzemnih železniških sistemov, med njimi tudi v Tokiu, ki bo od 23. julija gostil olimpijske igre.

Shinkansen oziroma vsejaponski hitri vlak

Prva železniška povezava je bila zgrajena leta 1872, okoli 150 let kasneje pa je najbolj znana asociacija na japonsko prometno in železniško infrastrukturo še vedno shinkansen oz. vsejaponski hitri vlak.

Shinkansen prek petih podsistemov povezuje najbolj severni otok Hokkaido ter najbolj južni Kjushu. Skupno obstaja osem enot shinkansena s trenutno 2387 km železniških tirov. Najhitrejša je vzhodna trasa Tohoku, na katerem vlaki serij E5 in E6 dosegajo hitrosti do 320 km/h. Skupno je v najhitrejši floti 59 vlakov. Shinkansen denimo 397 km dolgo pot med obema največjima japonskima mestoma Tokio in Osaka z vmesnimi postanki premaga v vsega dveh urah in 25 minutah.

Vsi vlaki te serije slovijo predvsem po izjemni točnosti. "Akademskih 15 minut zamude" na Japonskem vsaj kar se tiče vlakov merijo v sekundah. Kot vse druge železniške povezave tudi shinkansen ne zamuja ali pa so zamude minimalne. V tem tisočletju so denimo najslabše leto zabeležili 2003, ko so vlaki v povprečju zamujali šest sekund.

Ob tem nesreč shinkansena tako rekoč ni. V 57-letni zgodovini obstoja te železniške serije namreč ni bilo niti ene poškodbe, kaj šele smrti povezane z železniškimi nesrečami.