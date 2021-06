Janša čestital hrvaškim nogometašem

Iz strogo nezaupnih ter nezanesljivih virov blizu kabineta predsednika vlade je uredništvo rubrike N. n. izvedelo, da je Janez Janša ta konec tedna svojemu hrvaškemu kolegu Andreju Plenkoviću poslal naslednjo čestitko: »Povsem jasno je, da je hrvaška reprezentanca na evropskem nogometnem prvenstvu premagala nogometaše Anglije, zato te, dragi prijatelj Andrej, prosim, da preneseš moje čestitke vašim nogometašem za izjemen rezultat.« Ob tem je predsednik naše vlade Janez Janša na družbenih omrežjih še zapisal: »Povsem spoštujemo tradicijo angleškega nogometa in vse tragedije, ki so se jim pripetile skozi zgodovino športa, a dejstvo je, da je Gareth Southgate najšibkejši selektor Anglije vseh časov. In to zdaj, ko reprezentanca potrebuje močno vodstvo.«