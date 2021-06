Prelomni trenutki v objektivu legende

V veliki sprejemni dvorani Cankarjevega doma bodo nocoj ob 20. uri odprli fotografsko razstavo Leta preloma našega legendarnega fotoreporterja Joca Žnidaršiča (1938), posvečeno 30. obletnici slovenske osamosvojitve. Sestavlja jo izbor skoraj dvesto fotografij iz njegovega obsežnega opusa, nastalih med letoma 1988 in 1991: Joco Žnidaršič je v svoj objektiv ujel skoraj vse najpomembnejše dogodke tega prelomnega časa za našo državo, od afere JBTZ, velikih zborovanj na Kongresnem trgu in Trgu republike, zadnje konference neuvrščenih pred razpadom SFRJ, prvih demokratičnih volitev, plebiscita, rojstva samostojne države ter desetdnevne vojne pa do uspehov slovenskih športnikov in kulturnikov ali povsem vsakdanjega utripa tega obdobja. Postavitev, ki je nastala v koprodukciji z Muzejem novejše zgodovine Slovenije in v sodelovanju z galerijo Fotografija, so zasnovali Irena Uršič, Ali Žerdin (ta je prispeval tudi spremno besedilo) in Barbara Čeferin; razdeljena je v šestnajst tematskih poglavij, kakor so na primer »smučanje«, »kultura«, »vzpon na Triglav«, »rojstvo države«, »glasba« in podobno.