Čeprav se bo novo državno prvenstvo v nogometu začelo že čez dober mesec dni – 17. julija, Olimpija še vedno nima novega trenerja, ki bo zamenjal Gorana Stankovića, potem ko je osvojil pokalni naslov in ostal brez naslova državnega prvaka. Ljubljančani so danes sicer začeli priprave, treninge v Stožicah pa bo naslednje dni vodil Milan Anđelković, ki je bil v minuli sezoni glavni trener mladinske ekipe. Na prvem treningu je bilo tudi nekaj mladincev, manjkali pa so Đorđe Ivanović, Timi Max Elšnik, Eric Boakye in Vitalij Maksimenko, ki so dobili podaljšan dopust za en teden, medtem ko sta se Ante Čorić in Vujadin Savić kot posojena igralca vrnila v matična kluba Romo in Apoel Nikozija.

Kdaj bo naveza Milan Mandarić-Željko Mandarić izbrala novega trenerja, še ni znano, negotovost pa bi se lahko vlekla še kar nekaj dni. Kandidata naj bi bila Dušan Kosić in nekdanji srbski zvezdnik Savo Milošević, ki je postal prvi favorit. Iz zanesljivih virov smo izvedeli, da je Kosić, ki je trenutno strokovni komentator na televiziji ob tekmah evropskega prvenstva, bil na sestanku v klubu, vendar v zadnjih treh dneh ni bilo več nobenih stikov z Mandarićema. 47-letni Savo Milošević je bil vrhunski napadalec, ima pa zelo malo trenerskih izkušenj, saj je le leto in pol vodil Partizana, pred tem pa je bil na srbski nogometni zvezi podpredsednik in športni direktor mlajših reprezentanc. Za prazno blagajno Olimpije bi bila izbira Miloševića nekajkrat večji strošek, kot je bila plača rojenega Ljubljančana Stankovića. Šele ko bo izbran nov trener, bosta znana načrt priprav, s katerimi Olimpija tako že zamuja, in igralski kader.

Novega trenerja bo dobil tudi Koper. Kot vse kaže, bo to Zoran Zeljković, ki je v dodatnih kvalifikacijah s Krko namučil Koper. Še pred tednom dni je kazalo, da bo Koprčane prevzel Safet Hadžić (Olimpija z njim ni navezala stikov), saj je po neuradnih informacijah manjkal le še podpis pogodbe, nato pa je prišlo do preobrata.

Mura, Maribor in Domžale so priprave začeli že prejšnji teden, saj jih še pred začetkom državnega prvenstva že v prvi polovici julija čakajo tekme prvega kroga v kvalifikacijah za evropske pokale. Mura bo jutri na žrebu dobila tekmeca v kvalifikacijah za ligo prvakov, Maribor in Domžale pa za novoustanovljeno konferenčno ligo. Olimpija je kot pokalna prvakinja v prvem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo prosta in bo tekmovanje začela v drugem krogu.