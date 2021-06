Na Susku so pred kratkim v goščavi v notranjosti otoka fotografirali parkirani avtomobil znamke smart z zagrebško registracijo. V mestnem odboru v Susku, kot tudi v njim nadrejeni mestni upravi v Malem Lošinju trdijo, da nimajo informacij o tem, kako se je vozilo pojavilo na otoku.

Spomnili so, da je bilo leta 2011 celotno območje Suska ter okoliških manjših otokov, kot so Ilovik, Unije, Vele in Male Srakane, razglašeno za izključno cono za pešce.

Na Susku nimajo niti asfaltirane ceste, temveč zgolj steze in poti, po katerih je dovoljen promet zgolj traktorjem za oskrbo trgovskih, gostinskih in ostalih dejavnostih na otoku. Tudi takšen promet je omejen na uro pred prihodom oskrbovalne ladje in uro po njem, posebna časovna pravila pa veljajo med glavno turistično sezono. Ostala vozila potrebujejo posebno dovoljenje lokalnih oblasti. Sodeč po izjavah lokalnih uradnikov lastnik smarta za dovoljenje očitno ni niti zaprosil.

Medtem pa se prebivalci obeh naselij na otoku, Donjega in Gornjega sela, sprašujejo, kako so vozilo prepeljali na otok, do katerega trajekti ne vozijo. Ob pomolu pristajajo katamarani in potniška ladja Tijat, s katero na otok peljejo živila, potrebščine za dom, gradbeni material in podobno, ne pa avtomobilov, je poročala komercialna televizija Nova TV na svoji spletni strani.

Kot dodaja, so prebivalci zaskrbljeni, da bi prvemu avtomobilu lahko sledili še drugi, ki si jih na otoku ne želijo. Na svoji spletni strani turistom predstavljajo otok kot kraj, kjer ni cest, avtomobilov ali hrupnih nočnih lokalov, temveč zgolj kilometri prašnih poti, ki naselji na otoku povezujejo s peščenimi zalivčki.

Na otoku, ki je velik skoraj štiri kvadratne kilometre, izven turistične sezone živi približno 200 prebivalcev, v poletnih mesecih pa je na otoku tudi do 1500 turistov.