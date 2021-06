Marko Murn pripoveduje, da je zrasel v družini s tremi otroki, z očetom, ki je bil stoodstotni invalid. »Zgodaj sem moral sam zaslužiti kakšen dinar, kar je pripeljalo do tega, da sem bil zmeraj zelo dejaven, tudi družbeno.« V študentskih letih se je s kolegi boril za solidarnostne štipendije študentov, ki doma niso imeli razmer, da bi lahko študirali v Ljubljani. »Uspelo nam je, da je nastal fond solidarnostnih štipendij, iz katerih se je nato razvila Zoisova štipendija.« Deloval je v Klubu škofjeloških študentov, bil aktiven v športnem društvu in še kaj.

»Vedno sem se rad družil, sem tudi aktiven jadralec in sommelier. S spoznavanjem vinskih zgodb ali ko sem ljudi popeljal na morje z jadrnico, sem pridobival prijatelje in negoval stike.« V svoji poklicni karieri je deloval po vsej Jugoslaviji ter na trgih od Rusije in Ukrajine do Kazahstana, Turčije, Nemčije in ZDA, obenem pa deloval v loškem okolju: kot planinec v Planinskem društvu Škofja Loka, filatelist v Društvu Lovro Košir ter kot občinski svetnik v škofjeloški občini.

Srčen klub

»Pred leti so me poklicali prijatelji z idejo, da bi v Škofji Loki ustanovili Rotary club. Dobrega pol leta smo se dobivali in razmišljali, koga bi lahko še povabili zraven, nato pa začeli. Tu sem našel pravo sredino, tudi za svoje poglede na življenje in družbo.«

Marko Murn pravi, da škofjeloški klub znotraj Rotary Slovenija velja za srčen klub. »So klubi, ki združujejo bolj podjetniško strukturo, pa takšni, ki se bolj osredotočajo na področje kulture. Mi pa smo prvenstveno zavezani okolju nekdanjega Loškega gospostva, mesta Škofje Loke z obema dolinama Poljanske in Selške Sore, kjer skušamo pomagati družbi in ljudem.«

»Škofjeloško hribovje je poznano po velikih družinah z veliko otroki in skušamo jim pomagati pri prebijanju skozi življenje. Nadarjenim otrokom s teh odročnih hribov želimo omogočiti enakopravne pogoje za nadaljnje šolanje, za kar smo ustanovili štipendijski sklad, pomagamo družinam z invalidi in nakupujemo različno opremo za gibalno ovirane otroke. Rokave zavihamo tudi ob naravnih nesrečah, kot 2007, ko so poplave v zgornji Selški dolini zalivale domove. Ob lanskem zaprtju šol in uvedbi šolanja na daljavo se je precej družin znašlo v težavi, kako priti do računalnika. Še preden je država karkoli naredila v to smer, smo škofjeloški rotarijci že zbrali in podelili 27 računalnikov.«

»Pomagamo tudi otrokom s posebnimi potrebami. V zvezi s tem smo tradicionalno povezani z OŠ Jela Janežiča v Škofji Loki, kjer že petnajst let poskrbimo za Miklavževanje z darili za otroke. Lani je epidemija preprečila, da bi se videli v živo, zato sta naša prijatelja posnela video, kako se Miklavž s hriba nad Škofjo spusti v mesto, kjer je vse zaprto, zato prek računalnika naroči gugalnico za učence. Video so učiteljice posredovale šolarjem prek šolanja na daljavo, tako da so vseeno imeli občutek, da so dobili darilo, ki jih je v fizični obliki čakalo, ko se je znova odprla šola.«

In potem: jadranje, morje! »Financiramo eno večjih humanitarnih akcij pri nas, povezanih z morjem. Šolo v naravi z imenom Jadranje za jutri. Z delovnimi zvezki peljemo otroke OŠ Jela Janežiča, OŠ Topol Preska in IRIS, centra za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani, na jadranje iz Pulja po okolici Istre in Brionov. Plačamo najem plovila in pomagamo prostovoljnim skiperjem, ki so res srčni možje iz društva Sappa iz Kamnika.«