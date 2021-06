Na tri leta zapora je sodnica Marjeta Dvornik februarja letos zaradi poskusa uboja znanca Denisa Z. obsodila Srđana Jovanovića. Konec junija lani ga je pred blokom njegove mame v Trbovljah, v stanovanje katere naj bi Jovanović skušal vstopiti nepovabljen, zabodel z 18-centimetrskim nožem s pol krajšim rezilom. Če bi ga zabodel kak centimeter višje, bi lahko umrl. Tistega dne je kar veliko spil, a ker je po navedbah izvedenca psihiatrične stroke alkohol »dobro nesel«, to vendarle ni bistveno vplivalo na njegovo dojemanje dejanja. Sodnica se je strinjala s tožilstvom, da je šlo za poskus uboja in da Jovanović z nožem ni zamahoval v samoobrambi, kot je vztrajal, a odločila, da je bila stopnja naklepa nižja, ter Jovanoviću naložila tri leta zapora. S sodbo očitno ni bil zadovoljen nihče, saj so se zoper njo pritožili tako tožilstvo kot obramba, zagovornik Jože Petek, obsojeni sam in tudi njegova partnerica Tereza.

Tožilstvu se zdi kazen prenizka, zahteva šest let in deset mesecev zapora, kakor že na sojenju na prvostopenjskem sodišču. Obramba zahteva oprostitev ali pa ponovljeno sojenje, a za povzročitev hude telesne poškodbe, ne za poskus uboja. »Priznam, da sem ga poškodoval, tega ne skrivam, to tudi obžalujem, a ga res nisem imel namena ubiti,« je Jovanović nagovoril tričlanski senat višjih sodnic, ki obravnavajo pritožbo. »Nisem tak človek, ki bi ubil. Moj cilj v življenju je napredek, ne kazniva dejanja. Vedno sem živel pošteno, tako mislim tudi v prihodnje,« je bil jasen. Tako kot njega je tudi njegovo partnerico Terezo zmotilo, da je sodišče brez večjih dilem verjelo na besedo zabodenemu Denisu, ne pa Srđanu, saj drugih prič v času napada ni bilo. »Oškodovanec je dolgoletni odvisnik od drog, a so njega ocenili za bolj verodostojnega kot Srđana, ki sploh ne pije več,« je gospa Tereza izpostavila bistvo svoje pritožbe.