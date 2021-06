Renault megane conquest

Pa ga imamo – avtomobil, ki se na slovenskem trgu (no, pa tudi tržiščih nekdanje Jugoslavije) imenuje drugače, kot domala po celem svetu. Gre za novega Renaultovega kupejevskega športnega terenca, ki so mu v naši regiji namenili ime renault megane conquest, saj so s tem želeli poudariti povezavo s priljubljenim meganom, na osnovi katerega je nastal ta precej edinstven avtomobil. Drugod po svetu (že nekaj časa je denimo naprodaj v Rusiji, a še na starejši platformi, kjer je doslej našel že 30.000 kupcev, ali v Južni Koreji, kjer si ga lasti že 38.000 voznic in voznikov) je avtomobilu ime renault arkana, da so se nad njim hitro navdušili tudi v Evropi, pa priča dejstvo, da so doslej prejeli že več kot 10.000 naročil. Megane conquest pa je obenem tudi šesti Renaultov avtomobil, ki je na voljo tudi v različici e-tech, s katero pri tej francoski znamki označujejo električna vozila, priključne hibride ali običajne popolne hibride (ne pa, jasno, tudi blagih). Do leta 2025 bo takšnih avtomobilov sicer skupno 14, od tega polovica povsem električnih.