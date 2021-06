4,09 m

je dolžinska mera crosstara, kar je 4,6 centimetra več kot pri jazzu. Prtljažnik pogoltne od 298 do 1199 litrov.

1,5 l

je prostornina bencinskega motorja z močjo 72 kilovatov (98 KM), električni motor premore 80 kilovatov (109 KM). Maksimalna hitrost je 173 km/h, pospešek do stotice 9,9 sekunde. Pogonski sistem je sicer enak kot pri jazzu.

Honda stremi k elektrifikaciji vseh svojih modelov v Evropi, crosstar pa nadaljuje to zgodbo. Do leta 2030 naj bi bili dve tretjini vseh prodanih hond elektrificirani. Športni terenec je narejen za mestna središča, med drugim pa stavi na povezljivost, sodobne tehnologije in udobje. Ponuja tudi možnost izvedbe v dveh barvah karoserije.

Tilen Lenarčič, AC-Mobil

8

let jamstva ponujajo na baterijo, do zamenjave pride, ko njena zmogljivost pade pod 75 odstotkov. Raziskava je pokazala, da se pri mestni vožnji crosstar kar 86 odstotkov časa vozi na elektriko, pri izvenmestni s hitrostjo med 40 in 80 km/h pa 54 odstotkov. Le pri vožnji na avtocesti večinoma deluje bencinski motor, in sicer 73 odstotkov časa.

25.990 €

je osnovna cena crosstara, če se kupec odloči za financiranje, pa je cena 24.790 evrov. Do konca leta naj bi jih prodali 20. Nagovarjajo povsem drugačne kupce kot pri jazzu.

Matej Štakul