Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27, na Primorskem do 30 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo pretežno jasno s svežim jutrom. Na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja, drugod veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od šest do 12, na Primorskem do 16, najvišje dnevne od 23 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija.

Obeti: V torek in sredo bo sončno in postopno nekoliko topleje.

Danes bo v krajih severno in vzhodno od nas sprva še nekaj več oblačnosti, možna je še kakšna kaplja dežja. Popoldne se bo zjasnilo. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, ob severnem Jadranu bo zapihala burja, v popoldanskem času prehodno maestral.

V ponedeljek bo pretežno jasno. Ponekod bo še pihal severovzhodni veter, v Kvarnerju dopoldne burja.