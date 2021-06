Leon Magdalenc: In kaj je res končni cilj?

Več nas bo, prej bomo na cilju. Ne bomo več dopuščali soliranja koalicijskih strank. Mlajše punce so izdale desno revolucijo. Za to bodo morale plačati. To so tri preproste zapovedi, ki si jih čim hitreje spravite na varno mesto v glavi. To so izhodišča, ki vas lahko pripeljejo še daleč. Najprej morate nekoga obsoditi, mu povedati, da bo za to izdajo plačal, mu potem zagroziti, da ne boste več dopuščali njegovega soliranja, in ga na koncu sprejeti v svoj objem na ciljni črti.