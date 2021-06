#portret Ferdinand Vičič, udeleženec vseh maratonov Franja doslej: Zaradi Franje zbežal iz bolnišnice

Sedemdesetletni Ferdinand Vičič je eden izmed desetih tekmovalcev, ki so odpeljali vseh 39 maratonov Franja doslej. In to na istem Rogovem kolesu, ki bo na startu tudi na nedeljski 156-kilometrski dirki, ki jo bi rad končal v manj kot petih urah.