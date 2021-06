Kaj po televiziji gledajo britanski in ameriški voditelji

Pri BBC so analizirali gledalske navade nekaterih britanskih in ameriških voditeljev, izkazalo pa se je, da so okusi politikov lahko kar mainstreamovski. Kdo bi si namreč mislil, da nekdanji ameriški predsednik Bill Clinton in nekdanja sekretarka Hillary Clinton obožujeta zgodovinsko-romantično dramo Bridgerton, ki sta si jo ogledala na mah, tako da sta zadnji del prve sezone dočakala, ko je začelo vzhajati sonce. Bill Clinton je Netflixovo serijo označil za mojstrovino, njegovo ženo pa je očaral glavni igralec, Britanec zimbabvejskih korenin Regé-Jean Page, ki igra Simona. »Hillary je celo noč govorila, da je to najlepši moški, kar jih je videla po televiziji,« je v enem od intervjujev povedal Bill Clinton.