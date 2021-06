Kamere, ki so jih postavili v središču mesta, so le prve od 8000 kamer, ki jih nameravajo postaviti v Beogradu v sklopu sodelovanja s Huaweijem. Nekdanji srbski minister za notranje zadeve, danes pa minister za obrambo Nebojša Stefanović je že leta 2019 napovedal, da bodo na trgu s kamerami spremljali vse obraze in zgradbe. Morebitnim kriminalcem je ob tem zagrozil: »Vedeli bomo, iz katere ulice je prišel storilec, iz katerega avtomobila in kdo je v tem avtomobilu sedel prej.« Tega, da sta Kitajska in Srbija že nekaj časa v odličnih odnosih, sicer ni mogoče spregledati. Če to komu ni bilo jasno že prej, mu je postalo jasno lani, ko je Vučić poljubil kitajsko zastavo, video, v katerem je to storil, pa je imel na kitajskih družbenih omrežjih več kot 600 milijonov ogledov.