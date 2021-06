Uredba pravnega huliganstva

Po več kot 160 dneh finančnega izčrpavanja STA, po številnih opozorilih evropske komisije, nevladnih organizacij, mednarodnih novinarskih združenj in domačih medijev, da je odnos do tiskovne agencije nevzdržen, skrajno nedemokratičen in za predsedujočo državo Svetu EU naravnost sramoten, je pred dnevi podpredsednik vlade iz vrst NSi Matej Tonin napovedal rešitev, ki bi lahko vladi omogočila izhod iz slepe ulice. Uredba se je slišala kot magična rešitev, ki bi lahko v enem zamahu omogočila plačilo javne storitve, finančno preživetje institucije, socialno varnost stotniji novinarjev, predvsem pa je napovedovala možnost otoplitve odnosov med vlado in tiskovno agencijo.