Ob pomoči ljubljanskih gasilcev, ki so poskrbeli za vodo, so se otroci in malo večji najstniki z bližnjega hribčka spuščali po trebuhu. Njihovi mentorji in prostovoljci so se odločili za bolj varen spust sede v otroškem bazenčku.

V hladu sence, pod šotorom, je potekala slikarska delavnica, kjer je nastajala velika slika tudi ob pomoči mimoidočih, ki so v roke vzeli barvo in čopič. In bolj ko se je popoldne nagibalo k večeru, več se je plesalo in pelo. Program so oblikovali prav mladi s svojimi različnimi talenti. In kot se za vsako dobro zabavo spodobi, tudi v parku ni manjkalo sladkorne pene in kakopak – slastnih, čokoladnih palačink.