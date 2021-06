Medtem ko delavci na Brdu pri Kranju lovijo zadnje minute prenove hotela pred predsedovanjem Evropski uniji, je bilo včeraj mirnejše in zabavnejše nasproti v protokolarnem objektu, kjer sta se pred odhodom na evropsko prvenstvo predstavili slovenska moška in ženska namiznoteniška reprezentanca. Predsednik Namiznoteniške zveze Slovenije Marjan Hribar, ki ga je lani takoj po izvolitvi nova vlada na dopisni seji imenovala za vršilca dolžnosti direktorja Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve RS (JGZ Brdo), je velik del predstavitve namenil tudi bližajočim se olimpijskim igram. Moška namiznoteniška reprezentanca je za zdaj edina, ki ima ekipno olimpijsko vstopnico, vsi pa si zelo želijo, da bi se jim priključili tudi košarkarji.

Darko Jorgić glavni up Glavni slovenski adut na evropskem prvenstvu, ki bo od 22. do 27. junija v Varšavi, bo Darko Jorgić. Najboljši slovenski igralec si želi, da bi na prvenstvih stare celine čim prej ujel Bojana Tokića ter osvojil posamično kolajno. »V Varšavi bom deveti nosilec, kar pomeni, da bom sodil v širši krog favoritov za najvišja mesta. V preteklosti sem večkrat dokazal, da lahko premagam vse najboljše evropske igralce. S svojo pripravljenostjo sem zadovoljen. O uspehu večkrat odloča boljša dnevna forma. Upam, da bo v odločilnih dvobojih moja boljša od tekmecev,« pred odhodom na zaključne priprave v Opatijo pravi Darko Jorgić. Hrastničan je v Slovenijo dopotoval s popotnico poraza v finalu nemške bundeslige, kjer je moral Saarbrücken priznati premoč Burussii Düsseldorf. »Porazi v finalu so boleči. Nihče se ne spominja drugih mest, pomembne so lovorike. Borussia ima za sabo izjemno sezono in je zasluženo postala evropska, državna in pokalna prvakinja,« je velikim tekmecem čestital Jorgić.

Tokić premagal 15. igralca sveta Bojan Tokić je januarja praznoval 40. rojstni dan, na evropsko prvenstvo pa se je z belgijsko reprezentanco – hkrati je njen novi selektor – pripravljal v Saarbrücknu. »Če sem v pripravljalnem dvoboju, ko sem za belgijsko reprezentanco igral proti Saarbrücknu, premagal 15. igralca sveta Patricka Franzisko, potem se nad svojo formo ne smem pritoževati. Do olimpijskih iger bi rad le še shujšal kakšne tri kilograme, potem pa gremo v boj. Veselim se nastopa v Tokiu, saj lahko le na olimpijskih igrah slovenski javnosti pokažemo, da obstaja tudi slovenski namizni tenis. Prenosi tekem na nacionalni televiziji me vselej motivirajo in praviloma takrat igram svoj najboljši namizni tenis,« razlaga Bojan Tokić. Deni Kožul je slovenski igralec, ki je v zadnjem letu najbolj napredoval, odlične igre pa je kazal v dresu Grünwetterbacha, s katerim se je presenetljivo uvrstil v polfinale bundeslige. »Z zadnjega evropskega prvenstva nimam dobrih izkušenj, zato bi rad popravil vtis. Maksimalno bom osredotočen na vsakem dvoboju,« obljublja Deni Kožul, ki bo skupaj z Bojanom Tokićem nastopil med dvojicami, z Aleksandro Vovk pa tudi med mešanimi pari. Četrti slovenski igralec, ki bo tudi član olimpijske reprezentance, bo Peter Hribar. Novomeščan je v tej sezoni igral bolj malo, saj so zaradi svetovne zdravstvene krize odpadli dvoboji v 2. nemški ligi.