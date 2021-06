Teboho Tsotetsi je za časnik Pretoria News povedal, da je njegova soproga rodila sedem fantkov in tri deklice ter da je presrečen. Pred tem je že rodila dvojčka, ki sta zdaj stara šest let.

Deset otrok je rodila s carskim rezom v 29. tednu nosečnosti in se dobro počuti. Rojstvo deseterčkov so BBC potrdile tudi oblasti Južne Afrike, Guinnessova knjiga rekordov pa primer že preučuje.

Nadya Suleman, ki je leta 2009 v ZDA rodila osmerčke, je trenutno v Guinnessovi knjigi rekordov navedena kot tista, ki je rodila največ otrok naenkrat, ki so preživeli. Spočeti so bili z umetno oploditvijo. Minuli mesec je 25-letna Malijka Halima Cisse v kliniki v Maroku rodila deveterčke, ki so po poročanju medijev dobrega zdravja. Pred tem so potrdili samo dva primera rojstva deveterčkov, ki pa so preživeli le nekaj dni.

Rojstva več kot treh otrok naenkrat so redka in so običajno posledica zdravljenja neplodnosti, a par iz Južne Afrike trdi, da so bili spočeti po naravni poti.