Špansko nogometno reprezentanco je pred začetkom evropskega prvenstva zajel preplah zaradi okužbe kapetana Sergia Busquetsa s koronavirusom. Izkušeni vezist je nemudoma zapustil pripravljalno bazo izbrane vrste v Madridu in se vrnil domov v Barcelono, kjer je začel desetdnevno karanteno. Kapetanski trak začasno prevzema Jordi Alba, Busquets pa je izgubljen vsaj za ponedeljkovo premiero Španije s Švedsko.

V pripravljalni bazi španske vrste v Las Rozasu nikomur ni jasno, kako se je Busquets lahko okužil s koronavirusom, če je reprezentanca v mehurčku izolirana od zunanjega sveta. Potem ko je izvid testa pokazal na okužbo, je celotna 51-članska delegacija izbrane vrste odšla v samoizolacijo in odpovedala zadnjo prijateljsko tekmo z Litvo. Namesto generalke pred evropskim prvenstvom je obračun z baltsko reprezentanco sinoči odigrala španska mlada reprezentanca, ki je bila po izpadu v polfinalu evropskega prvenstva do 21 let v Mariboru proti Portugalski že na poletnem dopustu. Busquets je postal dvanajsti igralec španske selekcije, ki se je doslej okužil s koronavirusom. Bolezen prestaja brez simptomov in doslej ni bilo informacij, da je okužbo prenesel na soigralce. Če bi se okužil še kdo, bi se Španija znašla v hudih škripcih pred začetkom prvenstva stare celine. Protokol Uefe pravi, da mora biti za regularnost tekem zdravih vsaj trinajst igralcev posameznega moštva.

Primer Busquetsa je odprl številna vprašanja, zakaj špansko ministrstvo za zdravje ni omogočilo skupnega cepljenja nogometne reprezentance, kot je to storilo za športnike, ki bodo poleti predstavljali državo na olimpijskih igrah v Tokiu. Nogometna zveza Španije je za cepljenje igralcev in trenerskega osebja zaprosila že aprila, a se je oblast zganila šele po pozitivnem testu Busquetsa in prav v zadnjih dneh pred začetkom prvenstva odobrila cepljenje za nogometne reprezentante, ki ga bodo mimo vrste opravili danes v Madridu. Selektor Enrique ima do sobote zvečer možnost zamenjave Busquetsa z dodatnim igralcem, hkrati pa je vpoklical šest novih nogometašev, ki v posebnem mehurčku vadijo ločeno od reprezentance in so v pripravljenosti, da se priključijo članskemu moštvu glede na okoliščine. Španske reprezentante bodo testirali na koronavirus vsak dan in sproti prilagajali program dela. Furijo po uvodnem obračunu evropskega prvenstva čakata še preizkušnji s Poljsko in Slovaško. Vse tri tekme predtekmovanja bodo v Sevilli. Španija je v zadnjih petnajstih letih dvakrat osvojila naslov evropskega prvaka (2008, 2014). Pred petimi leti, ko je turnir gostila Francija, je tekmovanje končala v osmini finala, ko jo je izločila Italija.