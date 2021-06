Da sta sladki krompir in riž popolna kombinacija, je dobro znano. Polni okus sladkega krompirja, nevtralni okus riža in kremaste omake, v kateri se sestavine za curry kopajo, se res lepo dopolnjujejo. Svilnato teksturo da tej omaki kokosovo mleko, ki se lepo zgosti po kratkotrajnem kuhanju. Vendarle velja omeniti, da uporabite kokosovo mleko v konzervi, kjer je vodni del in kokosova smetana, ki skupaj tvorita kremasto teksturo. Če slučajno kokosovega mleka nimate, uporabi smetano za kuhanje ali sladko smetano.

Večina curryjev je pripravljena s takimi ali drugačnimi curry pastami. Uporabite lahko kupljeno že pripravljeno curry pasto, lahko pa jo pripravite kar doma. Skupaj zmiksajte nekaj osnovnih arom – česen, ingver, čebula ali šalotka, začimbe – in pasta bo pripravljena. Če pripravite pasto doma, lahko seveda vplivate tudi na pekočino jedi – če želite, da je jed nepekoča, uporabite manj ali nič ingverja in čilija oziroma kajenskega popra.

Curry lahko postrežete na rižu, ga pojeste ob čudovitem naan kruhku https://www.sitfit.si/recepti/domaci-cesnov-indijski-kruh-naan/) ali na kuskusu, bulgurju, kvinoji.

Curry lahko pripravite tudi vnaprej in nato pred postrežbo nežno pogrejete. Zamrzovanja pa ne priporočamo.

Pa dober tek!

PRIPRAVA

Na segretem olju na hitro (približno dve minuti) prepražite in zmehčajte 1/4 čebule, curry, narezan feferon ali čili ali kajenski poper, polovico paprike in na lističe narezan česen. Dodajte še centimetrski kos naribanega ingverja ali pa ingver v prahu. Vse posolite in popoprajte ter premešajte. Prepraženo in zmehčano zelenjavo prenesite v mešalnik in spasirajte v domačo curry pasto. Če mešalnik melje v prazno, dodajte kakšno žlico vode.

Na segretem olju prepražite preostalo čebulo, na rezinice narezano papriko in centimetrske kose špargljev (razen vršičkov). Ko se zelenjava popeče, dodajte na kocke narezan sladek krompir in prej narejeno curry pasto. Premešajte, dolijte kokosovo mleko in zelenjavno osnovo, dodajte špargljeve vršičke in kuhajte približno 10-15 minut, da se krompir zmehča, omaka pa postane kremasta. Poskusite in dosolite in popoprajte po potrebi.

Riž skuhaj v 540 g (3x več, kot je riža) vrele soljene vode. Ko voda zavre, jo posolite, vanjo stresite riž, premešajte in pokrijte s pokrovko ter pustite, da se riž posrka vso vodo in se tako skuha.

Arašide in peteršilj grobo sesekljajte. Na krožnik servirajte riž, prelijte z omako in potresite z peteršiljevimi arašidi ter takoj postrezite.