V Centru Fužine bo večja knjižnica

Mestna občina Ljubljana na Preglovem trgu načrtuje gradnjo četrtnega centra, v katerem bo fužinska knjižnica dobila več prostora, poleg nje bodo v stavbi še prostori za aktivnosti moščanske četrtne skupnosti in lokalne samouprave, skladišče oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo, mladinski center, skladišče za projekt Ljubljana bere, družinski center Mala ulica in javni stanovanjski sklad.