#intervju Aleš Marušič, pivovarna 22brewing: Divje pivo iz slovenske Istre

Aleš in Maja Marušič sta lastnika butične pivovarne 22brewing iz Kocjančičev pri Svetem Antonu nad Koprom. Aleš je zadolžen za varjenje in zorenje piva v sodih, Maja pa je direktorica družinske pivovarne in vodja prodaje, ki uradno obratuje od leta 2018 v zaledju Istre in je specializirana za proizvodnjo tako imenovanih kislih piv, belgijskega in nemškega sloga (lambic, berliner weisse, wild ale, gose…), ki nastanejo s postopki mešane oziroma spontane fermentacije, s pomočjo divjih kvasovk in bakterij. Posebnost pivovarne 22brewing je tudi v tem, da pri proizvodnji piva uporabljajo tudi divji in sortni hmelj, ki sta zrasla v Istri, ter lokalni brin. Pogovarjali smo se z Alešem Marušičem.