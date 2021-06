Premierna dirka leta 1993 se je končala s trojno slovensko zmago: slavil je Boris Premužič (Rog) pred Srečkom Glivarjem in Gorazdom Štangljem (oba Krka). Trojni skalp je leta 1996 uspel tudi Italijanom (Lorenzo di Silvestro, Stefano Giraldi, Marco di Renzo), dve leti kasneje pa na klubski ravni še ekipi Krka Telekom (Branko Filip, Gorazd Štangelj, Bolgar Pavel Šumanov). Med tema dvema letoma (1997) se je prvič zgodilo, da je slovenska pentlja odpadla, drugič in lani pa zaradi pandemije koronavirusa.

Nose naknadno brez zmage

»Z močmi sem pametno varčeval do predzadnje, kraljevske etape s ciljem na Vršiču. Nanj sem suvereno pripeljal prvi in oblekel tudi majico vodilnega v skupnem seštevku. Tako sem že pred zadnjo etapo vedel, da mi prvo mesto ne more uiti,« je po zmagi leta 1999 dejal takrat 24-letni Tim Jones iz Zimbabveja, edini Neevropejec, ki je zmagal na slovenski pentlji. Član italijanske ekipe Amore & Vita je slavil na doslej najdaljši slovenski dirki v zgodovini (1102,5 kilometra), na zmagovalnem odru pa je imel velike težave. Šampanjca, s katerim bi moral poškropiti ljudi pod odrom, nikakor ni mogel odpreti (zlomil je namreč zamašek), v osebnem avtomobilu fiat seicento, ki ga je dobil kot nagrado za zmago, pa je nespretno spustil ročno zavoro in z njim skoraj zdrsnil z odra.

Na dirki so doslej štirje kolesarji zmagali po dvakrat: Mitja Mahorič v letih 2003 in 2004, Jure Golčer 2006 in 2008, Italijan Diego Ulissi 2011 in 2019 ter Primož Roglič 2015 in 2018. Na seznamu je bil tudi Tomaž Nose (Adria Mobil), najhitrejši zapored v letih 2006 in 2007, a so mu premierno zmago naknadno črtali zaradi dopinškega greha, kaznovan pa je bil tudi z 12-mesečno prepovedjo nastopanja. Nose je leta 2005 resno zbolel (osteoporoza) in po pregledih mu je osebna zdravnica predpisala zdravljenje s testovironom, ki pa je bil na prepovedani dopinški listi. Čeprav je bil leta 2008 oproščen, je kolo za leto dni postavil v kot, a se je leta 2009 vrnil in na dirki osvojil skupno drugo mesto.