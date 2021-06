Primer Dallasa kot učna ura za selektorja

Šport in politika. Temi, za kateri se zdi, da o njiju vsi vemo vse in ob katerih smo se pripravljeni skregati na smrt, da bi le obveljalo naše mnenje. A če lahko na politiko do neke mere vplivamo, saj imamo vedno možnost svoj glas uveljaviti na volitvah, tega pri športu ni. Pa se zato okoli njega razvnemajo morda še bolj žolčne debate. Kakor koli, v zadnjih dneh so debate za šankom, v dnevni sobi na kavču ali kjer koli že težko minile brez Luke Dončića. Slovenskega košarkarskega čudeža, ki onkraj Atlantika v najmočnejši ligi na svetu ruši rekorde in piše zgodovino. Torej dela tako velike stvari, da pri nas morda niti nimamo prave predstave, kako zelo velike.