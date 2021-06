Kazen je del poravnave, potem ko so ameriška medijska skupina News Corp, francoski dnevnik Le Figaro in belgijska medijska skupina Rossel obtožile Google monopola nad spletnimi oglasi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Google je po ugotovitvah varuha konkurence prednostno obravnaval lastno storitev dražb oglasov AdX in platformo za prodajo oglaševalskega prostora Doubleclick Ad Exchange. Stranke, ki so poskušale oglaševati na spletnih mestih ali v aplikacijah za mobilne naprave z uporabo konkurenčnih platform, so pogosto ugotovile, da plačujejo več kot tiste, ki so se odločile za uporabo Googlovih storitev.

»To je prva odločitev na svetu, ki temeljito preučuje zapletene algoritemske procese na dražbah, ki določajo spletno prikazno oglaševanje,« je ob tem dejala vodja francoskega varuha konkurence Isabelle de Silva.

Google ugotovitvam varuha konkurence ni oporekal in se je zavezal k operativnim spremembam, vključno z izboljšano interoperabilnostjo s tretjimi ponudniki oglasov. Po pojasnilih pravne direktorice pri francoskem Googlu Marie Gomri bodo spremembe razvili in preizkusili v prihodnjih mesecih, preden jih bodo uvedli širše, nekatere tudi v svetovnem merilu.

Francoski regulator je Googlu že decembra 2019 naložil 150 milijonov evrov kazni zaradi nejasnih pravil njegove oglaševalske platforme, ki so veljale za nepošten in naključen način. Decembra lani pa sta Google in Amazon dobila 135 milijonov evrov globe za nameščanje piškotkov na uporabnikove naprave brez soglasja.