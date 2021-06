Dallas je odlično začel letošnjo končnico z dvema zmagama v gosteh v Staples Centru. A so košarkarji Clippers nadoknadili zaostanek in teksaško zasedbo Mavericks z izidom 4:3 v zmagah poslali na predčasne počitnice. Clippers se bodo v polfinalu zahodne konference v igri na štiri zmage pomerili z Utah Jazz.

Znani so vsi štirje pari konferenčnih polfinalov. V polfinalu vzhodne konference se borijo ekipe Philadelphia in Atlanta ter Milwaukee in Brooklyn, na zahodu pa sta polfinalna para Utah - LA Clippers in Denver Vlatka Čančarja proti Phoenixu, ki je izločil aktualne prvake Los Angeles Lakers z LeBronom Jamesom.

Najboljši posameznik Dallasa in tekme v Staples Centru je bil mladi slovenski zvezdnik Luka Dončić, ki je zbral 46 točk, 14 podaj in sedem skokov. Ljubljančan je bil daleč najboljši igralec že v prvi polovici tekme.

Z metom iz igre 10:14, štirimi trojkami, sedmimi podajami, tremi skoki in z neverjetnimi 29 točkami je v prvem delu gospodaril pod obročema dvorane v Los Angelesu.

Dallas je prav po Dončićevi zaslugi dobil prvo četrtino bitke za nadaljevanje končnice s 38:35. Los Angeles si je v drugi četrtini z agresivnejšo igro priboril prednost ter dobil četrtino. Ob polčasu bitke za napredovanje v končnici je bilo 70:62 za domačo zasedbo.

Na začetku drugega dela tekme se je nadaljeval srditi boj, v katerem so bili uspešnejši domači košarkarji, ki so se odlepili od izzivalcev ter po tretji četrtini vodili z razliko 15 točk (100:85).

Pred Dallasom je bila misija nemogoče, kako zmanjšati zaostanek, Clippers pa so bili v boju za preživetje v končnici uspešnejši.