Če sklepamo po poročanju medijev, je štiri dni pred začetkom evropskega prvenstva v nogometu najbolj burno v reprezentanci Nemčije, ki bo igrala v skupini smrti s svetovnimi prvaki Francozi, branilci evropskega naslova Portugalci in Madžari. Kot vse kaže, nemški selektor Joachim Löw nima več avtoritete, saj se bo po evropskem prvenstvu poslovil s položaja selektorja, na katerem ga bo zamenjal Hans Flick.

Najbolj brani nemški časnik Bild je poročal, da je v nemški reprezentanci, ki bo vse tri tekme predtekmovanja igrala na domačem igrišču v Münchnu, prišlo do združenega upora igralcev. Težava je nastala, ker Löw načrtuje v obrambi postavitev s tremi igralci, medtem ko nogometaši želijo, da bi bilo tako kot doslej, torej štirje nogometaši pred vratarjem. Pri tem so najbolj glasni reprezentanti iz Bayerna.

Vendar to ni edina težava za selektorja, ampak jih ima tudi na drugi strani igrišča. Löw naj bi odločil, da bodo na evropskem prvenstvu v napadu igrali Leroy Sane, Serge Gnabry in Thomas Muller iz Bayerna. S tem se ne strinjata Kai Havertz in Timo Werner iz Chelseaja, ki menita, da sta si z odlično sezono in naslovom evropskega prvaka zaslužila mesto v začetni enajsterici. »Sem ambiciozen in logično je, da želim začeti prvo tekmo proti Franciji,« so nemški mediji citirali izjavo 21-letnega Kaija Havertza, ki je zabil edini gol na finalu lige prvakov proti Manchestru Cityju.

Havertz je lani s prestopom iz Bayerja Leverkusen v Chelsea za odškodnino 80 milijonov evrov postal najdražji nemški nogometaš v zgodovini. Drugi upornik in njegov klubski soigralec Timo Werner je drugi najdražji nemški prestop, saj je sočasno odšel iz Leipziga v London za 53 milijonov evrov. Za Nemce je dobra novica, da bo zvezdnik Toni Kroos pripravljen za nastop po okužbi s koronavirusom.

Nemčija je bila leta 2014 svetovna prvakinja, dve leti pozneje je na evropskem prvenstvu igrala v polfinalu, od tedaj najprej pa je skromna. Ubranitev naslova svetovnega prvaka je leta 2018 v Rusiji končala že v skupini. Nato je v dveh izvedbah lige narodov na desetih tekmah dosegla le dve zmagi. Na zadnji kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo 2022 je doma doživela polom, saj jo je z 2:1 premagala Severna Makedonija, 65. reprezentanca sveta na lestvici Fife.