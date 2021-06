»Izjemno smo veseli, da smo se lahko udeležili tega tekmovanja, ki smo ga res težko čakali, saj bi moralo biti že lani, pa je zaradi koronavirusa odpadlo. Nam je pa tudi korona odškrnila veliko časa za priprave, saj druženje dolgo ni bilo dovoljeno. Zato smo v zadnjih 14 dneh res intenzivno trenirali,« nam je zaupala Zala Knez, mentorica mladink Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Dravograd, medtem ko so dekleta čakala na začetek tekmovanja na celjskem atletskem stadionu Kladivar.

Med njimi je bila tudi 12-letna Gaja Otič, hči staršev gasilcev, zato ni čudno, da se je tudi sama zapisala gasilstvu. »Osebno mi je to všeč, ker se veliko družimo s prijatelji in tudi tekmujemo,« je povedala Otičeva. Da so vsi potomci staršev gasilcev, so nam v en glas zatrdili tudi mladi iz PGD Gradec iz Bele krajine, ki spada pod Gasilsko zvezo (GZ) Metlika, kjer je tudi slovenski gasilski muzej, hkrati pa se ponašajo z najstarejšim PGD v Sloveniji.

»Tudi mi smo se zadnje tri tedne intenzivno pripravljali na tekmovanje, saj prej to ni bilo mogoče,« nam je dejal Jure Grguraš, eden od mladih Belokranjcev, ki so se zbrali v Celju na državnem gasilskem prvenstvu pionirjev in pionirk ter mladincev in mladink, ki so se pomerili v štafeti na 400 metrov z ovirami in vaji razvrščanja, pionirji pa tudi v vaji vedrovki, mladinci pa vaji z ovirami. Ločeno so v nedeljo tekmovali tudi člani in starejši gasilci na Skalni kleti v Celju. Oba dneva je bilo zelo živahno, saj se je zbralo kar 398 ekip s po desetimi člani iz vse Slovenije. Skupaj s sodniki in člani tehničnih ekip, ki so skrbeli, da je vse potekalo po pravilih, je bilo v Celju okoli štiri tisoč ljudi.

Živahno na tribuni, številni tudi na spletu

»Gasilska zveza Slovenije (GZS) je najštevilnejša organizacija v državi, saj šteje okoli 165.000 članov. Okoli 12 odstotkov populacije je torej gasilcev in na to smo lahko zelo ponosni. Naš namen je, da že najmlajše spodbujamo k timskemu delu in druženju, pomembno pa je tudi, da se že najmlajši učijo natančnosti, da je treba poslušati in upoštevati pravila ter hierarhijo. Vse to današnjim mladim žal manjka. Hkrati so to veščine, ki tudi tistim, ki morda ne ostanejo gasilci, pridejo v življenju zelo prav,« je prepričan Janko Cerkvenik, predsednik GZS.

Na srečo je trenutna epidemiološka situacija organizatorjem dopuščala tudi, da so si številni lahko tekmovanje ogledali v živo, s tribune. »Za tiste, ki niso mogli v Celje, smo tekmovanje neposredno prenašali po spletu, kjer je bilo stalno prisotnih okoli 1500 ljudi,« nam je povedal Tilen Mrgole, ki je skrbel za stike z organizatorji in javnostjo. Kot rečeno so se tekmovalne ekipe pomerile v štafeti na 400 metrov z ovirami, kakršne morajo gasilce pogosto premagovati tudi v realnih situacijah na terenu.

Največ adrenalina je bilo prisotnega pri vaji razvrščanja in vaji vedrovki, ko je bilo treba curek vode čim bolj natančno usmeriti v tarčo, elektronske ure pa so neusmiljeno merile tudi čas, dosežen v posameznih vajah. Na koncu je med mladinci slavila ekipa PGD Drenov Grič - Lesno Brdo, pri mladinkah ekipa PGD iz Andraža nad Polzelo, najboljše pionirje premore PGD Dvor, pionirke pa PGD Rečica ob Savinji. Med starejšimi člani in članicami so slavili PGD Kebelj, Hajdoše, Semič, Gabrje, Šoštanj mesto in Oplotnica.