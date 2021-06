Dacia sandero in renault clio: Ko odpadejo prav vsi predsodki

Avtomobilska zgodovina nas uči, da so bile različne priključitve manjših avtomobilskih proizvajalcev večjim bolj kot ne zgodba o uspehu. Le tu in tam najdemo kakšen primer, ko so se pod novim lastništvom povsem in dokončno izgubile, večinoma pa so se tako imenovane manjše znamke pod okriljem večjih pobrale, počasi pridobivale svoj krog kupcev in sčasoma spet zasijale v polnem sijaju. Šolski primer takšnega dosežka je romunska znamka Dacia, ki jo je Renault od leta 1999, ko jo je prevzel in nato vanjo vložil milijarde evrov, ne le vrnil med žive, temveč jo do danes utrdil med najbolj zanesljivimi znamkami na trgu, ki strogo sledijo svoji strategiji dostopnih avtomobilov in dosegajo stalno rast. Če so tako še pred leti nad njo številni vihali nos, smo zdaj že prišli do tega, da jo jemljejo precej bolj resno; če je pred leti dejansko kljub temu, da je šlo za solidne avtomobile, svojo nizkocenovnost vseeno precej očitno izkazovala, z najnovejšimi generacijami njenih vozil ni več tako. Kronski dokaz je novi mali avtomobil segmenta B sandero, ki smo ga tokrat primerjali z njegovim »naravnim« Renaultovim tekmecem in na neki način vzornikom cliom. In bili znova prijetno presenečeni.