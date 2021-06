Položaj pri posameznih znamkah je medtem zelo različen, saj so nekatere dosegale velikanske rasti, tudi več kot stoodstotne (Seat denimo 156,76-odstotno, Audi 152,17-odstotno), spet druge pa kar precejšne padce (Ssangyong 96,55 odstotka, Mitsubishi 93,75, Alfa Romeo 89,47 in Land Rover 86,05 odstotka). Na letni ravni, logično, ima medtem večina znamk kar občutno rast, ki se meri v dvomestnih odstotnih številkah, še višjo pa imajo pri Tesli (kar 333,33-odstotno) in Jeepu (214,14-odstotno). Med redkimi znamkami, ki v primerjavi s prodajo v lanskem letu beležijo padec, so med tistimi, ki so doslej prodale trimestno število avtomobilov, za zdaj Renault (22,1 odstotka), Fiat (komaj zaznaven 0,43-odstoten padec) in Mercedes-Benz (3,13 odstotka). Edini posamični avtomobil, ki so ga letos doslej prodali več kot 1000 primerkov, je renault clio (1087 prodanih), ki pa ni bil najbolje prodajan model v maju, saj je ta naziv tokrat pripadel fiatu 500, ki so jih skupno prodali 224, pri čemer je zanimivo, da je bilo od tega kar 211 hibridnih različic. Dodajmo, da se je število vseh prodanih povsem električnih avtomobilov v letošnjem letu medtem povzpelo na 574.

Znamke 1. Volkswagen 910 maja, 4243 leta 2021,16,4-odstotni letni delež 2. Škoda 616 maja, 3302 leta 2021,12,7-odstotni letni delež 3. Renault 461 maja, 2602 leta 2021,10-odstotni letni delež 4. Hyundai 403 maja, 1461 leta 2021,5,6-odstotni letni delež 5. Fiat 365 maja, 931 leta 2021,3,6-odstotni letni delež

Modeli 1. Fiat 500 224 maja, 549 leta 2021, cena od 11.825 evrov 2. Volkswagen T-cross 215 maja, 862 leta 2021, cena od 17.619 evrov 3. Renault clio 157 maja, 1087 leta 2021, cena od 12.090 evrov 4. Renault captur 152 maja, 602 leta 2021, cena od 17.140 evrov 5. Škoda kamiq 145 maja, 654 leta 2021, cena od 16.738 evrov