V začetni enajsterici Slovenije je bilo manj sprememb, kot smo jih pričakovali. Kar sedem igralcev, ki je tekmo začelo v Skopju ( Stojanović, Gorenc Stanković, Mevlja, Štulac, Iličić, Mlakar, Šporar) so je tudi sinoči proti Gibraltarju. Očitno je selektor Matjaž Kek dodatno uigraval štopersko navezo Mevlja – Gorenc Stanković, v napadu pa predvsem trio Iličić-Mlakar-Šporar, kateremu je bil tokrat priključen še Zahović. Poseben dan je bil za družino Karić, saj je postala tretja v Sloveniji, da sta za reprezentanco zaigrala oče in sin. Prva sta bila oče Marko Elsner in sin Luka, druga Zlatko in Luka Zahović, tretja pa Amir Karić in Sven Šoštarič Karić. Ob tem je zanimivo, da je Sven Karić zaigrala prav na položaju levega bočnega branilca, na katerem je v zlati generaciji z brezkompromisno igro in filigranskimi predložki navduševal oče Amir. Ker v ekipi ni bilo Jana Oblaka, je bil na klopi kot tretji vratar 17-letni Martin Turk, domačin iz Kopra in član italijanske Parme, ki je le dobrih 24 ur pred tem debitiral v slovenski reprezentanci do 21 let na prijateljski tekmi s Severno Makedonijo v Krškem.

Amaterji iz Gibraltarja, ki so lepo in toplo vreme izkoristili tudi sproščanje na plaži v Portorožu, so od prve minute zavzeli postavili obrambne okope. Slovenci so stavili na potezo več in navdih razpoloženega Josipa Iličića, ki je navduševal s preigravanji, ter globinske žoge in podaje z boka. Gledalci so v prvem polčasu uživali v golih, saj je dva dosegel Andraž Šporar po lepih asistencah Luka Zahovića, po enega pa Iličič z neubranljivim strelom z roba kazenskega prostora in Jan Mlakar po vtekanju v prazen prostor. Golov bi bilo lahko še več, a sta obe ekipi zastreljali po eno enajstmetrovko. Potem ko je vratar Belec v 14. minuti s komolcem zadel igralca Gibraltarja Torrilla, je napako popravil tako, da je z nogo ubranil strel branilcu Chipolini, ki je streljal po sredini gola. V 23. minuti je imela kazenski strel Slovenija po igranju z roko, a je vratar Coleing brez težav celo ujel žogo po slabem in podcenjevalnem strelu Iličića po tleh. Urugvajec na selektorski klopi Gibraltarja Julio Riba je bil tako nezadovoljen z igro svojih varovancev, da je že v po dobre pol ure zamenjal dva igralca.

V drugem polčasu, ko je Kek na ogled postavil mladega napadalca Šeška in desnega bočnega branilca Roglja, so gledalci nestrpno čakali, kdaj bo v mreži Gibraltarja počila petarda. Zgodilo se je v 57. minuti, ko je zadel Iličić, še tretjo asistenco na tekmi pa je vpisal Zahović. Nato se je začel lov na rekordno zmago Slovenije, ki je 7:0 proti Omanu leta 1999. Šesti gol je prispeval centralni branilec Jon Gorenc Stanković po kotu, v zadnje pol ure pa je ritem po menjavah padale in zadetkov ni bilo več.