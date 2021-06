Cecina hči o sesutju sveta ob mamini aretaciji

»Otroci so mi govorili: 'Tvoja mama je v zaporu.' Jaz pa sem jim odgovarjala: 'Ne govorite neumnosti, seveda ni! Ona je na turneji v Ameriki!' Ko sem pri 10, 11 letih spoznala resnico, je bila prva stvar, ki mi je šla skozi možgane, da so imeli otroci, ki so me zafrkavali, prav. Jaz pa sem se prepirala z njimi in jim govorila, da mediji lažejo. Vsekakor sem bila takrat premajhna za to, da bi poznala resnico in da bi jo razumela. S te perspektive razumem, da je bila bela laž nujna,« je v intervjuju za Informer, v katerem se je prvič dotaknila aretacije svoje mame pred skoraj 20 leti, povedala hči Svetlane Ražnatović - CeceAnastasija.