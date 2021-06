Nova supermašina Mateja Rimca

Mate Rimac, lastnik hrvaške družbe Rimac Automobili, je minuli teden razkril produkcijsko verzijo druge generacije hiperavtomobila in njegovo ime. Proizvodnja novega Rimčevega superelektričnega avtomobila je omejena na 150 vozil, posamezni avto bo stal dva milijona evrov, prve pa bodo kupcem dostavili že letos. Prav toliko pozornosti kot sami izdelavi avtomobila pa je bilo glede na njegove besede očitno namenjene tudi njegovemu imenu, saj so o njem razmišljali več let. Na koncu je Rimac svojega novega paradnega konja poimenoval Nevera, kako je prišel do Nevere, pa je pojasnil na facebooku. »Tokrat boter ni Siniša Mareković (ki si je izmislil Concept_One pred desetimi leti), ampak moja boljša polovica. Pravzaprav smo ime iskali več let, a mi nič ni bilo všeč. Potem pa je prišel do nas direktor prodaje Krešo z idejo za barvo nevera blue (kolikor vem, je prvi dobil to idejo kolega Roni iz prodaje). Takoj se mi je prižgala lučka, da bi to lahko bilo ime avtomobila, to pa sem omenil tudi Katarini. In odločitev je bila sprejeta.«