#intervju Janez Damjan, direktor Centra RS za poklicno izobraževanje: Primanjkljaje bi dijaki lahko nadoknadili na poletnih taborih

Na Centru RS za poklicno izobraževanje med drugim skrbijo za razvoj, raziskave in svetovanje na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja. Zadnji dve leti ga vodi mag. Janez Damjan. Ko je septembra 2019 začel opravljati to funkcijo, je bilo na centru burno, zaradi vključevanja vsebin aktivnega državljanstva v predmetnike, kar se je zaključilo konec januarja. Potem pa je v vse pore izobraževanja in življenja nasploh prodrla epidemija ter vse postavila na glavo. Vendar Damjan trdi, da o izgubljenih generacijah po dveh nenavadnih šolskih letih ne moremo govoriti.