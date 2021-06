#intervju Gregor Jamnik, predsednik Združenja hotelirjev Slovenije: Tisti, ki ne delajo v slovenskem turizmu, nimajo odnosa do njega, ker vsi letujejo na Hrvaškem

Gregor Jamnik je že 14 let generalni direktor ljubljanskega Hotela Slon, enega od dveh, ki sta bila za poslovneže in športnike v prestolnici odprta tudi na vrhuncu drugega vala epidemije covida-19. Vodi tudi Združenje hotelirjev Slovenije. Sredi lanskega oktobra, ko so nas politiki še slepili, da odlično obvladujemo epidemijo, je Jamnik v pogovoru za Dnevnik šokiral z izjavo: »V Sloveniji imamo trenutno slabšo epidemiološko sliko, kot jo je imel Bergamo spomladi. Ne vem, ali se zavedamo, da smo, kar zadeva covid-19, ta hip ena najhuje prizadetih držav na svetu.« Kmalu se je izkazalo, da je imel še kako prav.