V nedavno objavljeni študiji, v kateri so raziskovali razsežnosti tega nasilja in kdo so njegove žrtve, so ugotovili, da je v zadnjih desetih letih zaradi uporabe eksplozivnega orožja v povprečju vsak dan umrlo 25 civilistov, 46 je bilo ranjenih. V desetih letih to pomeni 262.000 žrtev med civilisti, kar sta dobri dve tretjini vseh umrlih in ranjenih v oboroženem nasilju. Celo orožja, ki naj bi precej natančno zadela svoj cilj, ne ubijajo le vojakov, temveč tudi civiliste. Še posebej visoko je število civilnih žrtev takrat, kadar bombe, rakete, mine eksplodirajo v urbanih okoljih; devet od desetih žrtev takšnih napadov sodi med civiliste. Zato Overton pravi, da je govorjenje o čisti vojni, v kateri moderna orožja usmerjeno uničujejo le vojaške cilje nasprotne strani, navaden mit. Pogosto je pri teh napadih naključje, da so se znašli na nepravem mestu ob nepravem času, usodno za povsem običajne ljudi. Največ civilnih žrtev oboroženega nasilja v zadnjih desetih letih je bilo v Siriji, več kot 77.500. Največ jih je izgubilo življenje v napadih sil sirskega režima, Rusije in vojaških sil pod poveljstvom ZDA.