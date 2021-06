Bilo je okoli devete ure včeraj zvečer, ko so policisti iz Šmarja pri Jelšah v kraju Pecelj v Kozjem ustavili 24-letnega voznika. Na to, kar je sledilo, niso bili pripravljeni. 27-letnemu sopotniku, sicer lovcu iz Avstrije, se je namreč med ustavljanjem avta sprožila lovska puška in mu poškodovala rame. Ranjenemu sta prvo pomoč takoj nudila tam prisotna policist in vojak, nato ga je prevzel zdravnik. Hudo poškodovan ostaja v celjski bolnišnici.

Avstrijec je bil gost v lovski družini na območju Podčetrtka, so sporočili s PU Celje. Policisti in kriminalisti so opravili ogled kraja, še vedno pa zbirajo informacije o sumu kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.