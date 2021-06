Več serij močnih eksplozij je sinoči prebudilo prebivalce Čačka, ko je okoli pol druge ure po polnoči eksplodiralo skladišče topovskih granat v Pridvorici.

»Ko je prišlo do eksplozije, sem delal v tovarni s še sedmimi kolegi. Uspelo nam je priti ven, priti do stavbe in vstopiti v klet. Ta stavba nima oken in je zakopana v tleh. Še vedno smo v tej kleti. Slišijo se detonacije. Vse se trese. Grozno je,« je zapisala Aleksandra Cirovič, delavka, ki je bila v času eksplozije v tovarni.

»Morali smo pobegniti od doma, ker živimo tik ob tovarni, komaj smo se preživljali,« je povedala Jelena iz Čačka.

Več kot eno uro po prvi detonaciji eksplozije niso popustile, razbitine orožja pa so letele v vse smeri. Okna so počila v okoliških hišah.

Župan Čačka Milun Todorović je na Facebooku potrdil, da je v tovarni Sloboda prišlo do vrste eksplozij, ni pa žrtev in ranjenih.

»V seriji eksplozij ni bilo žrtev ali poškodovanih. Ni razloga, da bi bili državljani zaskrbljeni. Evakuirali so 30 delavcev v tovarni in okoliško prebivalstvo,« je napisal Todorović.