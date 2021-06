Kot so sporočili z Levice, kjer so sklic nujne seje zahtevali ob podpori opozicijskih strank in nepovezanih poslancev, prvi sklep vladi nalaga, naj kot ustanovitelj v roku treh dni izpolni svojo dolžnost ter zagotovi zakonsko predpisano financiranje za celovito in nemoteno izvajanje javne službe na podlagi letnega Poslovnega načrta STA. Drugi sklep vladi nalaga, naj zagotovi institucionalno avtonomijo in uredniško neodvisnost STA.

KNJF poziva Vlado Republike Slovenije, da v roku 3 dni zagotovi financiranje za celovito in nemoteno izvajanje javne službe na podlagi letnega Poslovnega načrta STA, iz sredstev državnega proračuna na podlagi Poslovnega načrta STA, iz sredstev državnega proračuna na podlagi 66. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 in o tem poroča komisiji v roku 7 dni.

KNJF obenem vlado poziva, da kot ustanovitelj izpolni svojo dolžnost in zagotovi institucionalno avtonomijo in uredniško neodvisnost STA ter zakonsko predpisano financiranje za celovito in nemoteno izvajanje javne službe.