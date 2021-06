Najprej korenček, nato še palica

Športni avti me delajo živčnega. Z razlogom: iskrivi konjički komajda čakajo, da jih spraviš v dir, a kaj ko so hitrostne omejitve stroge, denarne kazni in nabiranje kazenskih točk pa damoklejev meč. Tudi zato športnega avtomobila nikoli ne bi zapeljal v svojo garažo. Toda v Sloveniji bo kmalu nekaj izbrancev, ki jim za najvišje hitrostne omejitve ne bo mar. Nastaja namreč avtocestna policija, katere poslanstvo bo, da na slovenskem avtocestnem križu zavlada red in bomo vozniki disciplinirani. »Še nihče mi ni ušel,« se mi je v pogovoru pred tedni pohvalil direktor avtocestne policije Andrej Jurič. In da njegovim izbrancem nihče ne bo ušel, so v razpisne pogoje za nakup avtomobilov navedli, da morajo imeti najmanj 400 konjev moči. Ali prevedeno, želijo si avtomobilov, ki bodo zlahka dosegli in z manjšim posegom v elektroniko presegli magično mejo 250 kilometrov na uro. Mar takšne res potrebujejo, je seveda druga zgodba, dejstvo pa je, da bomo davkoplačevalci zanje segli globoko v žep, saj so takšni športniki s ceno pod 80 evrskih tisočakov prej izjema kot pravilo. Glede na nekatere minule izkušnje prirejanja razpisov pa si določeni uvoznik od potencialnega zaslužka že danes mane roke.