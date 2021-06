Huawei je bil prisiljen ustvariti HarmonyOS, potem ko so ZDA internetnemu velikanu Google prepovedale sodelovanje s Huaweijem, zato je slednji ostal brez Googlovega operacijskega sistema Android. Novi operacijski sistem je po navedbah podjetja iz Shenzhena opremljen s posebnimi funkcijami in izkorišča naraščajoče povpraševanje po brezhibnem povezovanju naprav oziroma tehnologiji interneta stvari, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Analitiki izpostavljajo, da je pred Huawejem zdaj izziv, kako pridobiti dovolj razvijalcev aplikacij za razvoj programske opreme in vsebine za novi operacijski sistem. Le tako bi potrošniki še naprej kupovali njihove telefone v svetu, ki mu vladata Googlov Android in Applov iOS.

»HarmonyOS ni še en Android ali iOS«

Vodilni razvijalec Wang Chenglu je dejal, da bo novi operacijski sistem Huaweiju omogočil, da bo s pospeševanjem razvoja novih tehnologije, kot so inteligentna vozila in prihajajoči prihod super hitrih povezav 5G, postal naprednejši. »S HarmonyOS nismo ustvarili zgolj še enega Androida ali iOS. Bil bi isti in brez vrednosti za potrošnike,« je dejal Chenglu in dodal, da so posebne funkcije njihovega operacijskega sistema tiste, ki jih Android in iOS nimata. Uporabniki pametnih telefonov s HarmonyOS bodo na primer lahko dostopali do datotek, dokumentov in druge vsebine na vseh napravah, od računalnikov do nosljivih in drugih povezanih naprav, je dejal.

Obenem je pojasnil, da bo sistem lahko sprejemal širok razpon aplikacij, tudi, če te niso bile posebej razvite za HarmonyOS, kar naj bi odgovorilo na pomisleke, da bodo uporabniki tega operacijskega sistema imeli omejen dostop do aplikacij. V preteklosti se je sicer pojavilo že nekaj podjetij, ki so z lastnimi operacijskimi sistemi izzvale duopol Androida in iOS, Blackberry, Microsoftov Windows Phone in Amazonov Fire phone, a vse neuspešno, še poroča francoska tiskovna agencija. Huawei je HarmonyOS prvotno predstavil avgusta 2019.