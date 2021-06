Polona Hercog se je v tretji krog najbolj prestižnega turnirja na peščeni podlagi v francoski prestolnici prebila tudi v letih 2010 in 2019. V uvodnem krogu letošnjega turnirja je bila boljša od Nizozemke Kiki Bertens, 16. nosilke Rolanda Garrosa.

Poleg Hercogove se je v tretji krog prebila tudi 23-letna Tamara Zidanšek, ki je bila danes boljša od osem let starejše Američanke Madison Brengle s 6:4 in 6:1. V naslednjem krogu jo čaka Čehinja Katerina Siniakova, ki je danes ugnala Rusinjo Veroniko Kudermetovo s 7:6 (5), 5:7 in 7:5.

V četrtek bo na veliko sceno stopil tudi Aljaž Bedene. Ljubljančan je v prvem krogu premagal Francoza Adriana Mannarina s 7:5, 3:6, 7:5 in 6:2, v drugem pa ga čaka desetopostavljeni Argentinec Diego Schwartzman.