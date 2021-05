Lokalne volitve na Hrvaškem: Trkanje na vrata velikih

Hrvaška ima 576 enot lokalne samouprave – 428 občin, 127 mest, 20 županij ter še mesto Zagreb s posebnim statusom. Tako velik nabor enot vsaki stranki omogoča, da po lokalnih volitvah – v nasprotju s parlamentarnimi – iz rezultatov potegne svoja zlata jabolka in na njih sestavi zgodbo o volilnem uspehu. V nedeljo, po drugem krogu volitev, ni bilo bistveno drugače. Vendar so lokalne volitve kljub običajni nižji udeležbi in s tem nekaj izkrivljenosti rezultatov pokazale smernice, ki tradicionalno največjima strankama pa še kateri ne pustijo preveč mirnega spanca.