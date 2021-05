Slovenski diplomati z vseh koncev sveta so se zbrali na Brdu pri Kranju na 25. posvetu slovenske diplomacije, ki poteka mesec dni pred prevzemom predsedovanja Svetu Evropske unije, zato so v ospredju evropske teme, a tudi aktualni globalni izzivi v mednarodni skupnosti ter razprava o obdobju po predsedovanju. Zunanji minister Anže Logar, ki vodi posvet, je ob njegovem začetku napovedal razprave o več temah: kako izboljšati izkoristek predsedovanja za Slovenijo in za ugled in vpliv slovenske zunanje politike, kam lahko in mora seči zunanja politika ter se izpostaviti za pridobivanje dodane vrednosti, kakšna je prihodnost Evropske unije in širše Evrope ter razprava o priložnostih za zunanjo politiko v vse pomembnejšem indopacifiškem prostoru.

Diplomate je včeraj nagovoril predsednik države Borut Pahor, ki je izpostavil pomen konference o prihodnosti Evrope, katere večji del se bo odvil v času slovenskega predsedovanja, premier Janez Janša pa bo v tem času eden treh članov predsedstva konference. Slednja morda ne more dati presežnih rezultatov, »toda vsaka skupnost, od družine do države in EU, potrebuje sanje o svoji prihodnosti,« je dejal Pahor in si zaželel aktivno udejstvovanje državljanov v razpravi in vlivanje strasti o Evropski uniji, saj če te ne bi bilo sredi prejšnjega stoletja, danes tudi EU ne bi imeli. Pahor je izpostavil tudi zahodni Balkan, kajti v času predsedovanja Slovenije bo osrednji dogodek v njeni organizaciji oktobrski neformalni vrh Evropske unije z voditelji držav te regije, kjer »je zaupanje v širitev manjša, kot je bila, zato so začele cveteti tudi ideje, ki lahko ogrozijo mir«.

Logar je med izzivi diplomacije za naprej omenil implementacijo digitalnega zelenega potrdila, ukrepe na mejah in vnovič povečano število odhodov slovenskih državljanov v tujino in s tem pričakovanih več zaprosil za konzularno pomoč. O predsedovanju Svetu EU, ki ga Slovenija prevzema 1. julija, je dejal, da je država nanj dobro pripravljena, v pregledu obdobja od zadnjega posveta diplomacije septembra lani pa omenil vrsto srečanj in obiskov od srednje Evrope in Mediterana do zahodnega Balkana, Beneluksa, baltskih držav, Ukrajine in Rusije, medtem ko je obisk v Braziliji in Argentini preprečila pandemija. Dejal je, da je Slovenija začrtala tudi strateški dialog z ZDA po menjavi tamkajšnje vlade, ter omenil pomen priprav na novembrsko podnebno konferenco Združenih narodov v Glasgowu (COP26), ki bo sicer največji multilateralni dogodek, ki bo potekal v času slovenskega predsedovanja EU.

Danes, na drugi in zadnji dan posveta diplomacije, bo udeležence nagovoril premier Janša. ba