Madžarska OTP Bank podpisala dogovor o nakupu Nove KBM

Madžarska OTP Bank je podpisala pogodbo o nakupu 100-odstotnega deleža Nove KBM, so sporočili iz omenjene banke. Ta je v 80-odstotni lasti ameriškega sklada Apollo in 20-odstotni lasti Evropske banka za obnovo in razvoj (EBRD). Posel naj bi bi končan v drugem četrtletju prihodnjega leta.