»Policija je danes predložila dokumentacijo v primeru, ki so ga mediji poimenovali primer Štorkljino gnezdo, skupaj s predlogom ovadbe nadzornemu državnemu tožilcu,« so sporočili s praškega tožilstva. Državni tožilec bo zdaj preučil predložene dokumente, da bi se odločil, ali bo vložil obtožnico, končal kazenski postopek ali kako drugače obravnaval zadevo, so dodali.

Češka policija domneva, da je Babiš leta 2007 kmetijski kompleks Štorkljino gnezdo izločil iz svojega holdinga Agrofert, da bi bil upravičen do evropskih sredstev za majhna podjetja. Policija je ovadbo proti Babišu vložila že leta 2019, vendar je tožilstvo ugotovilo, da so bile obtožbe neutemeljene, in ovadbo zavrglo. Med nadzorom so ugotovili nepravilnosti pri tej odločitvi, zato je tožilstvo istega leta znova odprlo primer proti Babišu in njegovi pomočnici Jani Mayerovi.

Babiš je tudi pod pritiskom Evropske komisije, saj mu vli primeru Agrofert očita navzkrižje interesov. Babiš vztraja, da je Agrofert prenesel na dva skrbniška sklada, da bi se izognil navzkrižju interesov, vendar je v javno dostopnih registrih še vedno naveden kot dejanski lastnik holdinga.