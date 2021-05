Čeprav so zaostajali z 0:2 v zmagah in znova nastopili zdesetkani ter brez glavnega trenerja, so košarkarji Krke na tretji finalni tekmi pokazali dober odpor favorizirani Cedeviti Olimpiji. Kaj več od tega pa kapetan Luka Lapornik in soigralci enostavno niso zmogli. Ljubljančani imajo v letošnji sezoni precej kakovostnejše moštvo, kar so v finalni seriji potrdili in se zasluženo veselili osemnajstega naslova državnega prvaka v samostojni Sloveniji.

Krka brez Damjanovića

Po izjemno trdi in čustveni drugi finalni tekmi so košarkarji Krke pred tretjo prejeli nov udarec, saj so izvedeli, da jih na njej ne bo mogel voditi trener Dalibor Damjanović. Strateg Novomeščanov je sicer že po prejeti tehnični napaki in prekinitvi igre v dvorani Leona Štuklja stopil na parket in od sodnikov želel pojasnilo, zakaj niso piskali očitnega udarca Eda Murića v glavo Roka Stipčevića, a bil v zameno izključen. Zanimivo, da je Damjanović nato prejel dodatno tekmo prepovedi vodenja ekipe za svojo sicer povsem človeško in čustveno reakcijo, medtem ko kaj podobnega ni doletelo nikogar od sodniške trojice Javor, Majkič, Španič. Na splošno gre celoten šport precej v smer, ko poskušajo delilci pravice na vsak način kaznovati vsak prikaz čustev glavnih akterjev, pa čeprav so ravno emocije v športu tiste, ki vlečejo ljubitelje k spremljanju tekem in tekmovanj. Kot po pravilu pa so sodniki precej redko kaznovani za svoje napake.

Krko je tako včeraj v Stožicah vodil vsega 23-letni Matic Šiška, ki se odgovorne naloge ni ustrašil niti v drugem polčasu druge tekme. Uvodne minute so nakazovale, da bi lahko Olimpija vprašanje o zmagovalcu odločila precej hitro, a so se gostje še pravočasno prebudili in dihali za ovratnik Ljubljančanov, ki so v prvem polčasu pogrešali predvsem večji prispevek Kendricka Perryja. Na splošno je moštvo trenerja Jurice Golemca dajalo vtis, da ni v najboljši dnevni formi in da samo ponuja nasprotniku upanje na presenečenje. O tem je govoril tudi slab met za tri točke (11-2) v prvih 20 minutah, ki je sicer eno glavnih orožij zmajev. Kljub temu so proti koncu tretje četrtine prišli do 13 točk naskoka, a se je Krka, ki je igrala brez poškodovanih Leona Stergarja in Jureta Škifića, še pred zadnjo četrtino približala na vsega minus dve. Toda ko je bilo najbolj potrebno, sta na sceno stopila najboljša posameznika Olimpije v letošnji sezoni Jaka Blažič in Perry, ponudila soigralcem roko in jih popeljala do naslova državnega prvaka.